Koalition beschließt weiteres Corona-Hilfspaket

Nachrichtenarchiv - 23.04.2020 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Mit einem neuen Hilfspaket will die große Koalition Bürger und Unternehmen unterstützen, die besonders schwer von den wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie betroffen sind. Darauf einigten sich die Spitzen von Union und SPD in ihren fast achtstündigen Beratungen. Das Kurzarbeitergeld soll - gestaffelt nach der Bezugsdauer - auf bis zu 80 Prozent und für Eltern auf bis zu 87 Prozent erhöht werden. Derzeit zahlt die Bundesagentur für Arbeit bei Kurzarbeit 60 Prozent beziehungsweise 67 Prozent des Lohnausfalls. Die Erhöhung des Kurzarbeitergeldes wird abhängig gemacht von der Dauer der Zwangspause und davon, dass mindestens 50 Prozent der regulären Arbeitszeit ausfällt. Als Hilfe für die Gastronomie wollen Union und SPD die Mehrwertsteuer auf Speisen ab dem 1. Juli für ein Jahr generell auf sieben Prozent senken. Den digitalen Unterricht zu Hause will der Bund mit insgesamt 500 Millionen Euro unterstützen. Bedürftige Schüler sollen einen Zuschuss von 150 Euro für die Anschaffung erforderlicher Geräte für den digitalen Unterricht zu Hause erhalten. SPD-Chef Walter-Borjans bezifferte die Höhe der neuen Hilfen auf mehr als zehn Milliarden Euro.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 23.04.2020 06:00 Uhr