Koalition beschließt Verlängerung von Kurzarbeitergeld

Wisconsin verhängt Notstand nach Schüssen auf Schwarzen

Kenosha: Der Gouverneur des US-Bundesstaats Wisconsin hat nach gewaltsamen Protesten wegen Schüssen von Polizisten auf einen Schwarzen den Notstand ausgerufen. Gouverneur Evers ordnete darüber hinaus eine verstärkte Präsenz der Nationalgarde in der Stadt an. Evers sagte, die Demonstranten sollten bedenken, dass es eine Grenze zwischen friedlichem Protest und Ausschreitungen gebe, die Familien und Geschäfte gefährdeten. Ungeachtet der Tatsache, dass die Nationalgarde bereits im Einsatz ist, verlangte Präsident Trump, sie auf die Straßen zu bringen. In den USA sehen viele den umstrittenen Einsatz gegen den Afro-Amerikaner Jacob Blake als das jüngste Beispiel für Rassismus und Polizeigewalt. Der 29-jährige Familienvater war am Sonntag durch Schüsse der Polizei in seinen Rücken schwer verletzt worden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 26.08.2020 06:00 Uhr