Koalition beschließt Sofortprogramm zur Ankurbelung der Wirtschaft

Berlin: Die Koalition aus Union und SPD hat sich auf Maßnahmen geeinigt, mit denen sie Wirtschaftswachstum anregen will. Der Koalitionsausschuss um die Parteivorsitzenden Merz, Söder, Esken und Klingbeil beschloss am Abend ein sogenanntes "Sofortprogramm". Es sieht unter anderem vor, dass Unternehmen Kosten für Investitionen besser von der Steuer absetzen können. Genehmigungsverfahren sollen beschleunigt und Bürokratie abgebaut werden. Zum 1. Januar nächsten Jahres ist eine Senkung der Mehrwertsteuer für Restaurants und Wirtshäuser geplant, ebenso wie eine höhere Pendlerpauschale und eine Entlastung der Landwirte beim Agrardiesel. Laut CSU-Chef Söder will die Koalition außerdem eine Rentenreform auf den Weg bringen. Darin enthalten sein sollen unter anderem eine garantierte Rentenhöhe von 48 Prozent des Durchschnittseinkommens und die Ausweitung der sogenannten Mütterrente.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.05.2025 07:00 Uhr