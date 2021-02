Koalition beschließt Milliardenhilfen für Familien und Unternehmen

Nachrichtenarchiv - 04.02.2021 13:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die große Koalition hat ein neues milliardenschweres Hilfspaket in der Corona-Krise verabschiedet. So gibt es einen Bonus von 150 Euro je Kind für alle Kindergeldbezieher. Einen Zuschuss in gleicher Höhe erhalten Hartz-IV-Empfänger sowie Ältere und Behinderte in der Grundsicherung. Für die Gastronomie wird die Absenkung der Mehrwertsteuer für Speisen bis Ende 2022 verlängert. Unions-Fraktionschef Brinkhaus sagte nach den Beratungen, die Koalition sei bis zum Ende handlungsfähig. Die Grünen sprechen dagegen von einem kraftlosen Weiter-So. Sie sehen, wie die Sozialverbände, Nachbesserungsbedarf bei Harz IV und der Altersgrundsicherung. Gefordert wird, die Regelsätze auf mindestens 600 Euro anzuheben und eine monatliche Pauschale von 100 Euro zu zahlen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 04.02.2021 13:15 Uhr