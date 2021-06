Koalition bereitet Speicherung von CO2 im Meeresboden vor

Nachrichtenarchiv - 13.06.2021 23:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Bundesregierung will Kohlendioxid im Meeresboden außerhalb des deutschen Hoheitsgebiets speichern. Wie ein Sprecher des Bundesumweltministeriums bestätigte, werden derzeit die rechtlichen Rahmenbedingungen geschafffen. Es geht um Kohlendioxid, das bei der Produktion von Grundstoffen für die Industrie entsteht. Das CO2 soll in großen Mengen in den Meeresboden gepresst werden. Das Verfahren wird von anderen Nordsee-Anrainern wie Norwegen, den Niederlanden, Belgien und Großbritannien bereits vorbereitet. Nach aktuellen Szenarien des Weltklimarates sind diese unterirdischen Speicher nötig, um Klimaneutralität zu erreichen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 13.06.2021 23:00 Uhr