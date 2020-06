Koalition berät weiter über Corona-Konjunkturpaket

Ab Juli dürfen wieder alle Kinder in Bayerns Kitas

München: Ab Juli sollen alle Kinder in Bayern wieder in Kindergärten und Krippen dürfen. Das kündigte Sozial- und Familienministerin Trautner an. Wörtlich sagte sie: "Kinder brauchen Kinder". Sofern die Corona-Infektionszahlen es erlaubten, sehe das Konzept zwei Schritte vor. Ab dem 15. Juni könnten demnach auch Kinder, die im übernächsten Schuljahr schulpflichtig werden, wieder in ihre Kitas gehen. Gleiches gelte für diejenigen, die am Übergang von der Krippe zum Kindergarten stehen. Damit könnten dann rund 80 Prozent der Kinder wieder ihre Einrichtungen besuchen. Zum 1. Juli soll das dann wieder allen Kindern möglich sein. Mehr zum Thema finden sie auf BR24 im Internet und in der App.

