Koalition berät über milliardenschweres Konjunkturpaket

Berlin: Union und SPD beraten heute über ein milliardenschweres Konjunkturpaket. Damit soll in der Corona-Krise die Wirtschaft angekurbelt werden. SPD-Chef Walter-Borjans sagte im Morgenmagazin von ARD und ZDF, man sei sich in der Koalition einig zu helfen, die Frage sei nur, wie. Hier gebe es von Union und SPD unterschiedliche Rezepte. Auch innerhalb der Parteien gebe es nicht überall Einigkeit. Eine Autokauf-Prämie zum Beispiel will die Union auch für Diesel und Benziner durchsetzen. Die SPD-Spitze möchte nur alternative Antriebe unterstützen. Dabei, so Walter-Borjans, gehe es nicht darum, der Schlüsselindustrie in Deutschland nicht zu helfen. Aber es wäre aus Sicht der SPD-Spitze besser, in Forschung und Entwicklung zu investieren.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 02.06.2020 08:00 Uhr