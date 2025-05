Knobloch verteidigt Israels Vorgehen im Gazastreifen gegen Kritik

München: Die Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde, Knobloch, hat das Vorgehen Israels im Gazastreifen gegen Kritik verteidigt. Man könne weder politisch noch moralisch von den Israelis verlangen, den Schmerz des 7. Oktobers zu vergessen, so Knobloch. Gegen eine mörderische Bedrohung wie der Hamas dürfe Israel nicht tatenlos bleiben. Verantwortlich für die Situation der Menschen im Gazastreifen ist ihrer Meinung nach in letzter Instanz die Hamas und nicht Israel. Denn ohne den Überfall am 7. Oktober 2023 gäbe es den aktuellen Krieg nicht, so Knobloch. Das Vorgehen Israels im Gazastreifen löst zunehmend internationale Kritik aus, auch in Deutschland.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 31.05.2025 07:00 Uhr