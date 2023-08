Knobloch sieht viel Vertrauen durch Aiwanger zerstört

München: Die Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern, Knobloch, hat sich nach dem Wirbel um Bayerns Vize-Regierungschef Aiwanger und ein antisemitisches Pamphlet entsetzt gezeigt. Im Tonfall erinnere sie das Flugblatt an die übelsten Hetzschriften der NS-Zeit, teilte die frühere Präsidentin des Zentralrats der Juden in Deutschland mit. Die Debatte habe viel Vertrauen zerstört, das jetzt mühsam wiederhergestellt werden müsse. Die aktuelle Episode müsse ein Weckruf sein, eine demokratische Bildung in Kenntnis der Geschichte zu fördern, so Knobloch weiter. Freie-Wähler-Chef Aiwanger hatte gestern schriftlich zurückgewiesen, als Minderjähriger zu Schulzeiten in den 1980er Jahren das Flugblatt verfasst zu haben, über das die Süddeutsche Zeitung berichtet hatte. Wenig später räumte Aiwangers Bruder ein, der Verfasser gewesen zu sein.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.08.2023 20:00 Uhr