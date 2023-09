Knobloch nimmt Aiwangers Entschuldigung nicht an

München: In der Flugblattaffäre hat die Vorsitzende der israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern, Knobloch, die Entschuldigung von Freie Wähler-Chef Aiwanger nicht angenommen. Im Deutschlandfunk sagte Knobloch, Aiwanger habe sich bei ihr gemeldet. Gleichzeitig äußerte sie Verständnis für die Entscheidung von Bayerns Ministerpräsident Söder, Aiwanger als Wirtschaftsminister im Amt zu halten. Das sei aus politischen Gründen zu akzeptieren, so Knobloch. Im Fall einer Entlassung hätte Aiwanger die Situation für sich ausgenutzt und damit Erfolg gehabt. Dies wäre die größere Katastrophe gewesen. - In Abensberg hat am Vormittag auf dem Volksfest Gillamoos der Politische Frühschoppen begonnen. Mit Spannung wird erwartet, ob und wie sich Ministerpräsident Söder und Freie-Wähler-Chef Aiwanger dort in ihren Auftritten zur Flugblatt-Affäre äußern.

Sendung: BR24 Nachrichten, 04.09.2023 09:45 Uhr