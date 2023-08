Knobloch kritisiert Pamphlet aus Aiwanger-Schulzeit

München: In der Diskussion über ein antisemitisches Flugblatt aus der Schulzeit von Hubert Aiwanger hat sich jetzt auch die Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern, Knobloch, geäußert. Sie sei entsetzt über das Pamphlet, das im Tonfall an die übelsten Hetzschriften der NS-Zeit erinnere, erklärte sie gegenüber dem BR. Zwar habe sich der Minister inzwischen zu den Vorwürfen erklärt, so Knobloch weiter. Aber schon der Verdacht, dass ein Spitzenpolitiker mit diesem Text verbunden sein könnte, sei brandgefährlich. Hier sei viel Vertrauen zerstört worden. Außerdem zeige der Vorfall, wie existenziell wichtig es sei, dass unsere Kultur von Demokratie und Gedenken die Jugend erreiche. Die "Süddeutsche Zeitung" hatte berichtet, Aiwanger habe das Papier verfasst. Der bayerische Vize-Regierungschef bestritt das, gab aber zu, es damals in seiner Schultasche gehabt zu haben. Sein Bruder Helmut hat inzwischen die Urheberschaft zugegeben.

Sendung: BR24 Nachrichten, 27.08.2023 16:00 Uhr