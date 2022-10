Knobloch fordert mehr Engagement gegen wachsenden Antisemitismus

Metaller sind seit Mitternacht im Warnstreik

München: Die IG Metall hat in der Nacht mit ersten Warnstreiks begonnen. Unmittelbar nach Ablauf der Friedenspflicht um Mitternacht haben Beschäftigte in ausgewählten Industriebetrieben im ganzen Bundesgebiet die Arbeit niedergelegt. In Bayern wird etwa der Bamberger Standort des Automobilzulieferers Bosch bestreikt. Die Nachtschicht hat ihre Arbeit vier Stunden früher beendet. Auch Beschäftigte von BMW in Dingolfing und in Landshut sind im Ausstand. Im aktuellen Tarifstreit haben die Arbeitgeber eine Einmalzahlung von 3.000 Euro angeboten und eine nicht bezifferte Lohn-Erhöhung. Die Gewerkschaft verlangt dagegen dauerhaft acht Prozent mehr Geld für die rund 3,9 Millionen Beschäftigten.

