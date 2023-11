Knobloch fordert in Deutschland jüdisches Leben ohne Angst

München: Die Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern, Knobloch, hat in Deutschland jüdisches Leben ohne Angst und ohne Aber geforderte. Sie sagte am Abend bei einer Gedenkfeier in München zum 85. Jahrestag der Reichspogromnacht, kein Koffer solle mehr gepackt, kein Herz mehr beschwert sein. Wörtlich fügte Knobloch an: "Wir sind hier - und wir bleiben hier." Bayerns Ministerpräsident Söder und Landtagspräsidentin Aigner betonten, wer jüdisches Leben angreife, greife die Freiheit der demokratischen Grundordnung an. Das Gedenken fand unter dem Eindruck der Hamas-Angriffe auf Israel und dem anschließenden Krieg im Gazastreifen statt - und gleichzeitig zum 20. Jahrestag der Grundsteinlegung der Ohel-Jakob-Synagoge in der Münchner Innenstadt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.11.2023 07:00 Uhr