Knesset billigt neue Regierung Netanjahu

Nachrichtenarchiv - 29.12.2022 16:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Jerusalem: In Israel hat das Parlament die neue Regierung unter Ministerpräsident Netanjahu gebilligt. Es ist die am weitesten rechts stehende Regierung, die das Land je hatte. Netanjahu erklärte in der Knesset, die Beendigung des Konflikts zwischen Israel und Arabern habe oberste Priorität. Der Regierung gehören religiöse Fundamentalisten und rechte Nationalisten an. Zwei der rechten Parteien lehnen einen Palästinenser-Staat ab und befürworten die Ausweitung israelischen Territoriums ins besetzte Westjordanland. Auch Israels Präsident Herzog äußerte Bedenken über die neue Regierung. Netanjahu hatte erklärt, er wolle im Interesse aller Bürger Israels regieren. Der 73-Jährige war schon mehrfach Regierungschef. Derzeit steht er wegen Korruptionsvorwürfen vor Gericht.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.12.2022 16:00 Uhr