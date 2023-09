Knapp jedes fünfte Unternehmen setzt laut Studie bereits KI ein

Berlin: Knapp jedes fünfte deutsche Unternehmen setzt bereits Künstliche Intelligenz ein. Das berichtet die "Welt am Sonntag" und beruft sich dabei auf eine Studie des Personaldienstleisters Randstad und des Münchner ifo-Instituts. Wie aus der Befragung hervorgeht, steigt der Einsatz von KI mit der Größe des Betriebs. Deutliche Unterschiede gibt es zwischen den Sektoren. Demnach planen mehr Industriebetriebe als Dienstleister oder Unternehmen im Handel in naher Zukunft, Künstliche Intelligenz einzusetzen. Gleichzeitig gibt es in den Unternehmen aber auch Bedenken. 86 Prozent der Befragten nannten fehlendes Know-How, rechtliche Aspekte und mangelndes Vertrauen als Gründe für ihre Skepsis. Für die Studie waren rund 600 Personalverantwortliche befragt worden.

