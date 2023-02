Knapp ein Fünftel der Rentner in Deutschland von Armut betroffen

Kurzmeldung ein/ausklappen Zahlreiche Rettungstrupps sind auf dem Weg nach Istanbul

Istanbul: In der Türkei läuft derweil die internationale Hilfe an. Nach Angaben des Gouverneurs von Istanbul warten hunderte Helfer am örtlichen Flughafen auf ihre Abfertigung. Zahlreiche Flugzeuge mit Helfern sind schon auf dem Weg in die Erdbeben-Region. Fast 50 Länder haben den betroffenen Ländern - Türkei und Syrien - Unterstützung versprochen. Griechenland brachte eine Rettungsmannschaft mit Spürhunden auf den Weg, für Deutschland ist unter anderem das Technische Hilfswerk mit Notstromaggregaten, Zelten und Decken unterwegs. Bundeskanzler Scholz sagte, Deutschland stehe bereit, bei der Bewältigung des Unglücks weitere Hilfe und Beistand zu leisten. Am späten Abend telefonierte US-Präsident Biden mit dem türkischen Präsidenten Erdogan. Die USA wollen Such- und Rettungsteams schicken. Australien und Neuseeland bieten finanzielle Hilfen an. Die EU hat den Krisenmechanismus aktiviert, um Unterstützungsmaßnahmen zu koordinieren.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.02.2023 07:00 Uhr