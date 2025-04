Knapp drei Millionen Menschen in Deutschland sind nicht im Internet

2,8 Millionen Menschen in Deutschland waren noch nie im Internet: Diese Zahl der sogenannten "Offliner" im vergangenen Jahr hat das Statistische Bundesamt mitgeteilt. Das entspricht gut vier Prozent der Menschen zwischen 16 und 74 Jahren. EU-weit am niedrigsten ist die Offline-Quote in den Niederlanden und in Schweden mit jeweils weniger als einem Prozent - die höchsten Anteile verzeichnen Kroatien mit 14 und Griechenland mit elf Prozent.

Sendung: BR24 Nachrichten, 10.04.2025 11:15 Uhr