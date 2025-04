Knapp drei Millionen Menschen in Deutschland sind nicht im Internet

Berlin: Knapp drei Millionen Menschen in Deutschland waren noch nie im Internet. Das hat das Statistische Bundesamt durch Haushaltsbefragungen ermittelt. Die Angaben gelten für die Altersgruppe 16 bis 74 - die eigentliche Zahl der sogenannten Offliner liegt also wahrscheinlich noch höher. Mit vier Prozent hat Deutschland aber weniger Internet-Abstinenzler als der EU-Durchschnitt, der liegt bei fünf Prozent. Besonders viele Offliner gibt es demnach in Kroatien und Griechenland - und besonders wenige in den Niederlanden und Schweden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.04.2025 10:00 Uhr