Knapp 9000 Menschen beantragen Anerkennung von Corona-Impfschäden

15.06.2023 12:45 Uhr

Berlin: In Deutschland haben bisher knapp 9.000 Menschen einen Antrag gestellt, um einen Covid-Impfschaden anerkannt zu bekommen. Das berichtet "Zeit Online" und beruft sich auf eine Abfrage von Daten in allen 16 Bundesländern. Knapp 3.500 Anträge wurden demnach bisher bearbeitet - etwa jeder zehnte Fall wurde anerkannt. Besonders viele Anträge - bezogen auf die Zahl der Geimpfen - gab es in Thüringen. Zu den häufigsten Erkrankungen, die in vielen Ländern anerkannt wurden, gehörten Herzmuskelentzündungen und Fälle von Sinusvenenthrombosen.

