Knapp 900 Festnahmen bei Protesten in Belarus

Minsk: Bei den Massenprotesten in Belarus haben Sicherheitskräfte allein am vergangenen Wochenende knapp 900 Menschen festgenommen. Diese Zahl nannte das Innenministerium in Minsk am Vormittag. Die Gefängnisse sind mittlerweile voll, wie es weiter hieß. Die Uniformierten, die laut Beobachtern besonders rabiat gegen Demonstranten vorgegangen waren, begründeten das damit, dass die Kundgebungen nicht genehmigt worden seien. Allein in Minsk gingen gestern zehntausende Menschen auf die Straße und prangerten erneut an, dass die Wiederwahl von Präsident Lukaschenko gefälscht worden sei.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 14.09.2020 13:00 Uhr