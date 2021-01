Knapp 190.000 Deutsche gegen Corona geimpft

Nachrichtenarchiv - 02.01.2021 18:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: In Deutschland sind mittlerweile knapp 190.000 Menschen gegen das Corona-Virus geimpft. Das Robert Koch-Institut meldet im Vergleich zu gestern gut 20.000 neue Impfungen. Das RKI betont aber, dass diese Zahl - ähnlich wie die der Neuansteckungen - auch Nachmeldungen enthalten kann und nicht den tatsächlichen Stand widerspiegele. Unter den bisher Geimpften sind etwa zu gleichen Teilen Bewohner von Pflegeheimen und medizinisches Personal. Unterdessen hat EU-Gesundheitskommissarin Kyriakides erklärt, warum sich die EU nicht mehr Impfstoff von Biontech und Pfizer bestellt hat. Man habe auch mit anderen Herstellern Verträge abgeschlossen, um nicht alles auf eine Karte zu setzen. Schon die jetzt bestehenden Verträge garantierten Impfdosen für 28 Millionen Menschen in Deutschland, betonte Kyriakides. Schrittweise werde mehr davon zur Verfügung stehen. Außerdem erwarte sie, dass bald auch Impfstoffe anderer Hersteller in der EU zugelassen werden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 02.01.2021 18:00 Uhr