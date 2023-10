Knapp 1.000 Teilnehmer bei Pro-Israel-Demo in München

München: In der bayerischen Landeshauptstadt haben sich am Nachmittag zahlreiche Menschen versammelt, um sich mit Israel solidarisch zu zeigen. Die Münchner Polizei spricht von knapp 1.000 Teilnehmern und einem störungsfreien Verlauf. Auf dem Odeonsplatz waren zahlreiche Israel-Flaggen zu sehen. Aufgerufen zu der Kundgebung hatten mehrere Bündnisse, Parteien und Verbände. - In Nürnberg nahmen rund 700 Menschen an einer pro-palästinensichen Demonstration teil. Sie forderten unter anderem einen Waffenstillstand im Gaza-Streifen sowie humanitäre Hilfe für die dort lebende Bevölkerung.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.10.2023 20:00 Uhr