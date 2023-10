Knapp 1.000 Teilnehmer bei Pro-Israel-Demo in München

München: In der bayerischen Landeshauptstadt haben sich am Nachmittag zahlreiche Menschen versammelt, um sich mit Israel solidarisch zu zeigen. Die Münchner Polizei spricht von knapp 1.000 Teilnehmern und einem störungsfreien Verlauf. Auf dem Odeonsplatz waren zahlreiche Israel-Flaggen zu sehen. Aufgerufen zu der Kundgebung hatten mehrere Bündnisse, Parteien und Verbände. - Im Hamburg hat die Polizei nach einer pro-palästinensichen Demo am gestrigen Samstag Bilanz gezogen. Den Angaben zufolge wurden 20 Ermittlungsverfahren eingeleitet. Im Hamburger Stadtteil St. Georg hatten Teilnehmer einer Kundgebung Gegenstände auf Einsatzkräfte geworfen. Ein Großaufgebot löste die Versammlung auf.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.10.2023 18:00 Uhr