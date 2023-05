Knapp 10 Millionen Deutschlandtickets sind verkauft

Kurzmeldung ein/ausklappen Das Wetter: Viel Sonne bei 21 bis 27 Grad

Das Wetter in Bayern: Heute viel Sonne, am Nachmittag und Abend kann es an den Alpen leichte Schauer- und Gewitter geben, in Böen mitunter lebhafter Wind. Höchstwerte 21 bis 27 Grad. Die Aussichten: In den kommenden Tagen bleibt es sonnig, an den Alpen sind jeweils Schauer und Gewitter möglich. Höchstwerte 19 bis 28 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 31.05.2023 06:00 Uhr