KMK-Präsidentin hält Schul-Abschlussprüfungen weiter für realistisch

Nachrichtenarchiv - 21.01.2021 08:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Trotz der Verlängerung des Lockdowns hält die Präsidentin der Kultusministerkonferenz, Ernst, Abschlussprüfungen an den Schulen weiter für realistisch. Alle Länder wollten nach jetzigem Stand daran festhalten, so Ernst im RBB. Zum Abitur 2021 sagte sie, Ziel bleibe, dass dieses mit dem Abschluss des vergangenen und des kommenden Jahres vergleichbar sei. - Der Chef des Instituts der deutschen Wirtschaft, Hüther, warnt derweil vor einem Bildungs-Desaster durch den Lockdown. Der wochenlange Distanzunterricht verschärfe die sozialen Gegensätze weiter, sagte er der Rheinischen Post. Kinder aus bildungsfernen Haushalten würden abgehängt. Eine Katastrophe sei kaum mehr abzuwenden, findet auch der Augsburger Erziehungswissenschaftler Zierer. Er sagte dem BR, Distanzunterricht per Laptop habe bei weitem nicht die Qualität von Präsenzunterricht.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 21.01.2021 08:00 Uhr