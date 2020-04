KMK-Chefin geht von keinem normalen Unterricht bis Sommmerferien aus

Nachrichtenarchiv - 16.04.2020 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Mainz: Die Vorsitzende der Kultusministerkonferenz, Hubig, geht davon aus, dass es in den Schulen bis zu den Sommerferien keinen normalen Unterricht geben wird. In einem Interview mit dem SWR erklärte sie, der Unterricht, der nun komme, werde ein anderer sein als der vor Corona. Konkret sagte Hubig, die Klassenzimmer könnten wegen der Abstandsregeln nicht so voll sein wie bisher. Pro Klasse seien dann zum Beispiel zwei Lehrkräfte nötig. Hubig, die auch rheinland-pfälzische Bildungsministerin ist, verteidigte die unterschiedlichen Regelungen in den Bundesländern. So soll in ihrem Bundesland ein Teil der Schüler bereits am 27. April wieder zur Schule gehen. Das liege daran, dass in Rheinland-Pfalz ab dem 30. April die Abiturprüfungen beginnen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 16.04.2020 12:00 Uhr