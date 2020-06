KMK berät über Regelbetrieb an Schulen nach den Sommerferien

Nachrichtenarchiv - 18.06.2020 10:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Kultusminister der Bundesländer beraten heute darüber, wie der Regelbetrieb an Schulen wiederhergestellt werden kann. Nach den Sommerferien soll dieser wieder aufgenommen werden. Darauf haben sich gestern Kanzlerin Merkel und die Ministerpräsidenten geeinigt. Unklar ist allerdings noch, wie Abstands- und Hygieneregeln eingehalten werden sollen. Die amtierende Präsidentin der Kultusministerkonferenz, Hubig, hat gefordert, die Abstandsregel fallen zu lassen. Der Verband Bildung und Erziehung dagegen nennt diesen Vorschlag - so wörtlich - ein "Spiel mit dem Feuer". In den Beratungen der Kultusministerkonferenz geht es außerdem darum, wie mögliche Personalengpässe gelöst werden können und wie Home-Schooling in Zukunft aussehen kann.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 18.06.2020 10:45 Uhr