KMK berät über Regelbetrieb an Schulen nach den Sommerferien

Nachrichtenarchiv - 18.06.2020 09:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Kultusminister der Länder beraten heute über die Rückkehr zum Regelbetrieb an den Schulen. Kanzlerin Merkel und die Ministerpräsidenten haben gestern beschlossen, dass der Unterricht nach den Sommerferien in allen Bundesländern wieder weitgehend normal ablaufen soll. Unklar ist allerdings, wie in den Klassenräumen die Hygiene- und Abstandsregeln eingehalten werden können. Die Präsidentin der Kultusministerkonferenz, Hubig, hatte in der Vergangenheit schon angedeutet, dass sie die Abstandsregeln in den Schulen kippen möchte. Die Vorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, Tepe, warnte, dass das der falsche Weg sei. Dem Redaktionsnetzwerk Deutschland sagte Tepe, dass Abstand und Hygienemaßnahmen das A und O seien, um Lehrkräfte, Schüler und Eltern zu schützen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 18.06.2020 09:15 Uhr