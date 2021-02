KMK begrüßt Öffnungsperspektive an Schulen und Kitas

Nachrichtenarchiv - 11.02.2021 09:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bei den Bund-Länder-Beratungen ist keine bundesweit einheitliche Öffnung von Kitas und Schulen beschlossen worden. Das bayerische Kabinett wird am Vormittag über konkrete Termine beraten. Die Präsidentin der Kultusministerkonferenz, Ernst, begrüßte, dass bei Lockerungen die Kinder und Jugendlichen besonders früh berücksichtigt werden sollen. Das sei eine gute Perspektive für sie und ihre Familien, sagte Ernst im Morgenmagazin von ARD und ZDF. Um mehr Sicherheit zu gewährleisten, wolle man in allen Bundesländern Schnelltests an den Schulen einführen. Die Präsidentin der Deutschen Gesellschaft für Epidemiologie, Grill, sprach sich im BR-Interview dafür aus, Lehrerinnen und Lehrer systematisch zu testen. Gleichzeitig warnte sie davor, mit Schulöffnungen sofort wieder zu starten. Dies wäre im Hinblick auf die Virus-Mutationen verantwortungslos. Dafür seien die derzeitigen Infektionszahlen viel zu hoch, so Grill.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 11.02.2021 09:45 Uhr