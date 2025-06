Klüssendorf will höhere Kassenbeiträge für Gutverdiener

Berlin: Der kommissarische SPD-Generalsekretär Klüssendorf hat sich für höhere Krankenkassenbeiträge für Gutverdiener ausgesprochen. Im Interview mit der "Bild am Sonntag" begründete er das mit der angespannten Finanzlage der Kassen. In diesem Punkt sei noch deutlich mehr drin, betonte Klüssendorf. Er sehe das auch bei seinem eigenen Gehalt. Für ihn gelte der Maximalbetrag, und er sei in der Lage, auch mehr zu zahlen. Eine konkrete Zahl für eine Anhebung der Beitragsbemessungsgrenze nannte der SPD-Generalsekretär aber nicht. Aktuell liegt sie bei gut 5.500 Euro im Monat. Das ist der maximale Bruttolohn, bis zu dem Krankenversicherungsbeiträge abgeführt werden.

