Klüssendorf: Flexiblere Arbeitszeiten treffen Großteil nicht

Berlin: Die von der Koalition geplante Flexibilisierung der Arbeitszeiten wird aus Sicht des kommissarischen SPD-Generalsekretärs Klüssendorf die meisten Beschäftigten nicht betreffen. Mehr als acht Stunden am Tag schließe er für den Großteil aus, sagte er am Abend in der ARD. Kanzler Merz hatte in seiner ersten Regieungserklärung gefordert, dass die Deutschen wieder mehr und effizienter arbeiten müssten. Klüssendorf will entsprechende Pläne aber erst mit den Sozialpartnern diskutieren.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.05.2025 22:00 Uhr