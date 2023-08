Kloster Benediktbeuern ist nach Unwetter schwer beschädigt

Benediktbeuern: Das Unwetter am Wochenende hat auch die historische Klosteranlage der Gemeinde im Landkreis Bad Tölz/Wolfratshausen schwer getroffen. Eine Sprecherin bezifferte den Schaden auf einen höheren Millionenbetrag. Viele Fenster wurden durch den Sturm eingedrückt, andere durch Hagelkörner zerschossen. Vom Dach stürzten Ziegel. Noch immer regnet es laut der Sprecherin in das Gebäude hinein. Die gesamte Klosteranlage bleibt wegen der Aufräumarbeiten bis zum Wochenende gesperrt. Auch in Bad Bayersoien sind noch zahlreiche Helfer im Einsatz, um Häuser mit Planen abzudecken. Nach Angaben der Bürgermeisterin wurden über 100 Dächer komplett zerstört.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.08.2023 13:00 Uhr