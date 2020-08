Klöckner will wegen Klimaschutz weniger Torferde in Baumärkten

Nachrichtenarchiv - 01.08.2020 11:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundeslandwirtschaftsministerin Klöckner hat Handelskonzerne aufgefordert, keine Blumenerde mit Torf zu verkaufen. Als Grund nannte sie den Klimaschutz. Nach einem Medienbericht erklärte Klöckner in einem Schreiben an die Konzernchefs, dass die Nutzung von Torf zwei Prozent zum Ausstoß von Treibhaus-Gasen beiträgt. Es gebe Ersatzstoffe, die wesentlich günstiger für das Klima sein. Die Bundesregierung will erreichen, dass es bis 2026 keine Blumenerde mit Torf mehr gibt.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 01.08.2020 11:45 Uhr