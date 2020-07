Klöckner will Kükentöten per Gesetz verbieten

Merkel besucht bayerische Kabinettssitzung auf Herrenchiemsee

Herrenchiemsee: Erstmals in ihrer Amtszeit nimmt Bundeskanzlerin Merkel am Mittag an einem Treffen des bayerischen Kabinetts teil. Auf Einladung von Ministerpräsident Söder reist Merkel dafür von Berlin nach Oberbayern, wo die Sitzung in der prunkvollen Spiegelgalerie von Schloss Herrenchiemsee stattfindet. Die Kanzlerin will mit der Staatsregierung über ihr Programm für die deutsche EU-Ratspräsidentschaft sowie über die Corona-Krise beraten.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 14.07.2020 03:00 Uhr