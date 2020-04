Klöckner will Aufenthalt für Erntehelfer verlängern

Nachrichtenarchiv - 18.04.2020 07:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Landwirtschaftsministerin Klöckner will die Aufenthaltsdauer für Erntehelfer von 115 auf 180 Tage ausweiten. Das kündigte die CDU-Politikerin im Interview mit der Tageszeitung "Die Welt" an. Damit will sie den Mangel an Saisonarbeitern verringern. Die Zahl der freiwilligen Helfer reiche nicht aus. Mit der erneuten Ausweitung der Aufenthaltsdauer könnten die Einreisebewegungen reduziert und gleichzeitig die Ernten gesichert werden, so Klöckner.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 18.04.2020 07:00 Uhr