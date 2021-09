Klöckner tritt nicht mehr als CDU-Chefin in Rheinland-Pfalz an

Mainz: Julia Klöckner gibt das Amt der CDU-Chefin in Rheinland-Pfalz auf. Die Landwirtschaftsministerin teilte mit, sie werde bei der Wahl Im November nicht mehr antreten. Sie wolle mit dem Schritt eine Erneuerung in ihrer Partei anstoßen. Die stellvertretende CDU-Bundesvorsitzende hatte in ihrem Wahlkreis gegen den SPD-Kandidaten verloren. Sie zieht trotzdem über die Landesliste wieder in den Bundestag ein. In Rheinland-Pfalz hat die CDU mit 24,7 Prozent ein historisch schlechtes Ergebnis erzielt.

Quelle: BR24 Nachrichten, 27.09.2021 23:15 Uhr