Klöckner stellt Studie zum Umbau der Nutztierhaltung in Deutschland vor

In der Debatte um mehr Tierschutz in Ställen legt Bundesagrarministerin Klöckner am Vormittag eine Studie zum Umbau der Nutztierhaltung in Deutschland vor. Dabei geht es auch um mögliche Preisaufschläge für Verbraucher. Eine Expertenkommission hatte eine "Tierwohlabgabe" angeregt, um Milliardeninvestitionen der Landwirte in bessere Haltungsbedingungen zu finanzieren. Denkbar wären demnach unter anderem 40 Cent pro Kilogramm Fleisch und Wurst, umgesetzt werden könnte dies als Verbrauchssteuer.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 02.03.2021 05:00 Uhr