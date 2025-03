Klöckner plädiert für zivilisierten Streit im neuen Bundestag

Berlin: Die neue Bundestagspräsidentin Klöckner hat Anstand und zivilisierten Streit im neuen Parlament gefordert. Es gebe klare Regeln, die eingehalten werden müssten, sagte die CDU-Politikerin in den ARD-Tagesthemen. Man müsse auch Konsequenzen ziehen und dieser Debatte nicht aus dem Weg gehen, so Klöckner. Die CDU-Politikerin wurde gestern zusammen mit vier Stellvertretern ins Präsidium des Bundestages gewählt. Nicht vertreten ist erneut die AfD, ihr Kandidat Otten scheiterte in drei Wahlgängen.

