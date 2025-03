Klöckner: Parlament bildet Gesellschaft nicht vollständig ab

Berlin: Aus Sicht der neuen Bundestagspräsidentin Klöckner sind zu wenige Frauen im neuen Parlament. Die Gesellschaft sei in ihrer Vielfalt nicht gänzlich abgebildet, sagte die CDU-Politikerin in den ARD-Tagesthemen. Dies sei ein Nachteil bei der Gestaltung von Politik. Frauen machen im neu gewählten Bundestag weniger als ein Drittel der 630 Abgeordneten aus. Das ist nochmals etwas weniger als in der vorherigen Legislaturperiode. Für die Arbeit im neuen Parlament fordert die neue Bundestagspräsidentin Klöckner, dass mit Anstand und zivilisiert debattiert wird.

