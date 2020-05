Klöckner legt Ernährungsreport vor

Nachrichtenarchiv - 29.05.2020 10:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Menschen in Deutschland essen offenbar seltener Fleisch und Wurst. Das geht aus dem aktuellen Ernährungsreport hervor, den Bundeslandwirtschaftsministerin Klöckner am Vormittag in Berlin vorgestellt hat. Dafür gaben 26 Prozent der Befragten an, dass sie täglich Fleisch konsumieren - vor fünf Jahren waren es noch 34 Prozent. Aus dem Bericht geht auch hervor, dass inzwischen vor allem Männer darauf verzichten, jeden Tag Fleisch und Wurst zu essen. Laut Klöckner zeigt die Studie auch ein verändertes Kauf- und Essverhalten der Menschen in der Corona-Krise. 39 Prozent der Befragten gaben an, dass ihnen jetzt die heimische Landwirtschaft wichtiger geworden ist und dass sie mehr regionale Produkte kaufen

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 29.05.2020 10:45 Uhr