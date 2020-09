Klöckner kündigt Maßnahmenpaket gegen Ausbreitung der Schweinepest an

Nachrichtenarchiv - 10.09.2020 13:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Ein Maßnahmenplan soll nach Angaben von Landwirtschaftsministerin Klöckner die Ausbreitung der Afrikanischen Schweinepest verhindern. Dazu gehörten die Einschränkung des Personen- und Fahrzeugverkehrs innerhalb des betroffenen Gebietes, Absperrungen, die Suche nach verendeten Tieren sowie die Möglichkeit verstärkter Jagd durch Forstbeamte oder Berufsjäger. Klöckner hatte zuvor bestätigt, dass die Schweinepest bei einem toten Wildschwein in Brandenburg im Spree-Neiße-Kreis nachgewiesen wurde. Das Tier war nahe der deutsch-polnischen Grenze gefunden worden. In Polen grassiert die Seuche schon seit einiger Zeit. Für Menschen ist sie ungefährlich, für Haus- und Wildschweine hingegen tödlich. China und andere asiatische Länder verhängen in der Regel Importverbote für Fleisch aus Regionen, in denen die Seuche festgestellt wurde. Deutschland ist einer der größten Schweinefleisch-Exporteure Europas.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 10.09.2020 13:00 Uhr