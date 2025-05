Klöckner kritisiert auf Kirchentag Missbrauch von Ängsten

Hannover: Bundestagspräsidentin Klöckner hat auf dem evangelischen Kirchentag vor einem Missbrauch von Ängsten durch Politiker gewarnt. Wörtlich sagte sie in einer Bibel-Arbeit: "Ein ganzes Volk permanent in Angst zu versetzen, das ist nicht nur unglaubwürdig, das ist auch unchristlich." Die CDU-Politikerin und studierte Theologin warb gleichzeitig für einen offenen und ehrlichen Dialog in gesellschaftlichen Auseinandersetzungen. Auch unterschiedliche Sichtweisen müsse man in einer Demokratie aushalten, so Klöckner. Der Auftritt der neuen Bundestagspräsidentin beim Kirchentag in Hannover war mit Spannung erwartet worden. Sie hatte an Ostern die Kirchen aufgefordert, sich weniger zu tagesaktuellen politischen Themen zu äußern - und damit viel Kritik auf sich gezogen.

