Klöckner fordert gezielten Abschuss einzelner Wölfe

21.06.2021 07:00 Uhr

Berlin: Bundeslandwirtschaftsministerin Klöckner hat sich für einen gezielten Abschuss einzelner Wölfe ausgesprochen. Ihrer SPD-Kollegin Schulze im Umwelt-Ressort warf sie eine weltfremde Blockadehaltung vor. Dort, wo ein "guter Erhaltungszustand" beim Wolf erreicht sei, müsse es im Zuge eines "regionalen Bestandsmanagements" erlaubt sein, Wölfe zu erlegen, so Klöckner in der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Ihre Partei wolle sich nicht mit den wachsenden Problemen auf dem Land abfinden, sagte die CDEU-Politikerin. 2019 habe es durch Wolfsrisse fast 3.000 tote oder verletze Nutztiere gegeben. Sie könne auch sehr gut nachvollziehen, dass Eltern um ihre Kinder besorgt seien, so Klöckner. Es gehe dabei aber keineswegs darum, den Wolf komplett auszurotten.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 21.06.2021 07:00 Uhr