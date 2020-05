Klöckner fordert erhöhtes Bußgeld bei Verstößen in Schlachthöfen

Mainz: Nach den Coronavirus-Ausbrüchen in Schlachtbetrieben hat sich Bundeslandwirtschaftsministerin Klöckner dafür ausgesprochen, die Bußgelder von 15.000 auf 30.000 Euro zu erhöhen. Dabei geht es um Verstöße gegen Arbeitszeitauflagen und bei der Unterbringung der Mitarbeiter. Auch bei ausländischen Arbeitnehmern müssten die Betriebe die Standards zur Vermeidung von Infektionsrisiken am Arbeitsplatz einhalten, forderte Klöckner. Die Bundesregierung prüfe außerdem, wie die Unternehmen dauerhaft zu Mindeststandards bei der Unterbringung verpflichtet werden könnten. Die Grünen haben eine Reform der Fleischproduktion in Deutschland gefordert. Den Zeitungen der "Funke Mediengruppe" liegt ein Sieben-Punkte-Plan der Partei vor, der unter anderem einen Mindestpreis für Tierprodukte und ausgeweitete staatliche Kontrollen in den Betrieben vorsieht.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 17.05.2020 13:00 Uhr