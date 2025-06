Klöckner eröffnet Feierlichkeiten zum Veteranentag in Berlin

Berlin: Bundestagspräsidentin Klöckner hat die Feierlichkeiten zum ersten Veteranentag in Deutschland eröffnet. Bei der zentralen Veranstaltung am Reichstagsgebäude sagte die CDU-Politikerin, es sei höchste Zeit für die Einführung des Veteranentags gewesen. Er schaffe, was lange gefehlt habe: öffentliche Sichtbarkeit, Anerkennung und Respekt für alle, die in den Streitkräften unseres Landes gedient haben. Klöckner verwies darauf, wie fordernd und belastend der Dienst in der Bundeswehr für viele Soldatinnen und Soldaten sei. Manche trügen Wunden davon, sichtbar oder unsichtbar. Für sie brauche es verlässliche und unbürokratische Hilfe, so Klöckner.

