Klöckner dringt auf grundlegende Veränderungen im Fleischmarkt

Nachrichtenarchiv - 27.06.2020 02:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Düsseldorf: Bundeslandwirtschaftsministerin Klöckner will eine Tierwohlabgabe einführen und verstärkt gegen Dumpingpreise beim Fleisch vorgehen. Nach einem Treffen mit Branchen- und Verbandsvertretern sagte sie, es werde für die Branche keine zweite Chance geben. Die Corona-Krise mit dem großen Infektionsausbruch beim Produzenten Tönnies in Nordrhein-Westfalen sei wie ein Brennglas für das, was falsch laufe. Die Grünen im Bundestag fordern eine Kehrtwende zu einer grundsätzlich neuen Tierhaltung und Fleischerzeugung in Deutschland.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 27.06.2020 02:00 Uhr