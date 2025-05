Klöckner dankt in Dachau Zeitzeugen für "unermüdliche" Erinnerungsarbeit

Dachau: In der KZ-Gedenkstätte Dachau wird heute an den 80. Jahrestag der Befreiung erinnert. Bundestagspräsidentin Klöckner dankte den anwesenden Holocaust-Überlebenden für die unermüdliche Erinnerungsarbeit der letzten Zeitzeugen - auch in den Sozialen Medien. Schließlich seien die Sozialen Medien auch der Ort, an dem sich Menschen zu antisemitischen Straftaten verabredeten. Es brauche schon dort unser aller Widerspruch, so Klöckner. Die Nationalsozialisten hatten das Lager im März 1933 eröffnet, es diente dann als Modell für alle anderen Konzentrationslager. In Dachau mit seinen 140 Außenlagern wurden mehr als 200.000 Männer und Frauen aus über 40 Ländern eingesperrt. Mindestens 41.500 Menschen starben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.05.2025 14:00 Uhr