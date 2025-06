Klöckner: Bundestag lässt sich von Moskau nicht einschüchtern

Berlin: Bundestagspräsidentin Klöckner wehrt sich gegen Vorwürfe aus Moskau, wonach Deutschland immer mehr in ein militärisches Vorgehen gegen Russland hineingezogen werde. Der Bundestag werde sich von dieser Warnung nicht einschüchtern lassen, so Klöckner in einer öffentlichen Reaktion darauf. Der Präsident der russischen Staatsduma, Wolodin, hatte in einer Botschaft an den Bundestag vor einer Eskalation der Lage zwischen Deutschland und Russland gewarnt. Konkret bezog er sich dabei auf Aussagen von Bundeskanzler Merz und sagte, Russland wisse, dass Deutschland plane, eine Raketenproduktion in der Ukraine aufzubauen.

