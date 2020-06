Klöckner bringt Corona-Meldepflicht für Haustiere auf den Weg

Nachrichtenarchiv - 16.06.2020 13:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundeslandwirtschaftsministerin Klöckner hat eine Meldepflicht für Corona-Infektionen bei Haustieren auf den Weg gebracht. Die entsprechende Verordnung solle am 4. Juli in den Bundesrat kommen, sagte Klöckner in Berlin. Ziel der Meldepflicht sei es, weitere Informationen zur Infektion mit dem Coronavirus und zur Ausbreitung bei Haustieren zu bekommen. Weltweit gibt es aktuell lediglich 15 gemeldete Infektionen von Haustieren mit dem Coronavirus.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 16.06.2020 13:00 Uhr