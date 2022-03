Klitschko spricht im Münchner Stadtrat über Lage in Kiew

Nachrichtenarchiv - 23.03.2022 10:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Bei der Sitzung des Stadtrats hat der Bürgermeister von Kiew, Klitschko, per Videoschalte seine Eindrücke aus dem Kriegsgebiet in der Ukraine geschildert. Dabei sagte der frühere Box-Weltmeister, er glaube oftmals noch an einen Alptraum. Leider aber seien all die Zerstörung, die Angriffe auf die Zivilbevölkerung eine harte Realität. Tag und Nacht würden Sirenen heulen, stündlich würden Raketen einschlagen. Ohne den russischen Präsidenten Putin mit Namen zu nennen, sprach Klitschko davon, dass die Herstellung eines großen russischen Imperiums über das Leben von Menschen gestellt werde. Kiew sei weiterhin das Hauptziel des russischen Angriffskrieges. Klitschko lobte die Tapferkeit der ukrainischen Armee und der Bevölkerung. Man kämpfe für die Familien, Kinder und die Zukunft. Und auch für Deutschland, denn man wisse nicht, welche Pläne Putin noch habe. Einen großen Dank richtete er an alle, die von Deutschland aus helfen. Gemeinsam müsse man den Krieg stoppen und gemeinsam für ein freies Europa kämpfen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 23.03.2022 10:15 Uhr